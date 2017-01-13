照顧者補助太嚴苛 衛福部考慮放寬
中低收入家庭因照顧失能長輩辭去工作，政府雖提供每月5000元津貼，卻因條件太嚴苛引發批評。衛福部次長呂寶靜今坦言，擬考慮放寬條件。
衛福部次長呂寶靜今天表示，根據現行規定，申請「中低收入老人特別照顧津貼」必須同時領有中低收入老人生活津貼且未接受機構收容安置，且必須是重度失能者，其照顧者因照顧放棄工作，才拿得到每個月新台幣5000元津貼。
呂寶靜說，截至去年9月，該津貼共發出3000多萬元，約7000多人領取，但外界反映條件太嚴苛，因此將在推動長照2.0第2波服務時全面檢討，考慮放寬條件，並且考慮把津貼從社會救助層面，拉回長照2.0財源規劃裡。
究竟如何放寬？呂寶靜指出，包括家庭照顧者的親等限制，以及50歲以上兒女、媳婦等如何認定為工作人口等相關規定，都是可以檢討的方向，同時也會強化家庭照顧者喘息服務，並且設立諮詢專線、支持服務據點，給予紓壓和支持。
中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧坦言，「照顧津貼標準真的太難達到」，全國76萬名失能、失智與身障者中，僅有2成是重度失能，其中又要是中低收入戶資格，讓申請難上加難。
陳景寧說，76萬個照顧家庭中，超過一半都是家屬自行照顧，即便不考量重度失能部分，中低收入戶資格取得也相當嚴苛。
家總就曾遇過一名男性照顧者求救，他30多歲退伍開始就和母親一起照顧失明父親，後來母親也失智，他被迫辭去6萬元工作全職照顧，但他向政府申請低收入戶補助，卻遭承辦人員教訓「大男人明明還有工作能力，為什麼不找工作？」，讓他備感受傷，認為如果有人可以幫忙照顧，「誰想過這樣的生活？」。
陳景寧指出，放寬照顧者津貼規定，家總樂觀其成，但呼籲應健全長照制度，讓照顧者可以保有工作，安心把家人交給政府照顧，不要為了照顧而辭去工作，從有能力工作的狀況淪為低收入戶。1060113
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範