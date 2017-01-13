照顧者補助太嚴苛 衛福部考慮放寬

中低收入家庭因照顧失能長輩辭去工作，政府雖提供每月5000元津貼，卻因條件太嚴苛引發批評。衛福部次長呂寶靜今坦言，擬考慮放寬條件。

衛福部次長呂寶靜今天表示，根據現行規定，申請「中低收入老人特別照顧津貼」必須同時領有中低收入老人生活津貼且未接受機構收容安置，且必須是重度失能者，其照顧者因照顧放棄工作，才拿得到每個月新台幣5000元津貼。

呂寶靜說，截至去年9月，該津貼共發出3000多萬元，約7000多人領取，但外界反映條件太嚴苛，因此將在推動長照2.0第2波服務時全面檢討，考慮放寬條件，並且考慮把津貼從社會救助層面，拉回長照2.0財源規劃裡。

究竟如何放寬？呂寶靜指出，包括家庭照顧者的親等限制，以及50歲以上兒女、媳婦等如何認定為工作人口等相關規定，都是可以檢討的方向，同時也會強化家庭照顧者喘息服務，並且設立諮詢專線、支持服務據點，給予紓壓和支持。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧坦言，「照顧津貼標準真的太難達到」，全國76萬名失能、失智與身障者中，僅有2成是重度失能，其中又要是中低收入戶資格，讓申請難上加難。

陳景寧說，76萬個照顧家庭中，超過一半都是家屬自行照顧，即便不考量重度失能部分，中低收入戶資格取得也相當嚴苛。

家總就曾遇過一名男性照顧者求救，他30多歲退伍開始就和母親一起照顧失明父親，後來母親也失智，他被迫辭去6萬元工作全職照顧，但他向政府申請低收入戶補助，卻遭承辦人員教訓「大男人明明還有工作能力，為什麼不找工作？」，讓他備感受傷，認為如果有人可以幫忙照顧，「誰想過這樣的生活？」。

陳景寧指出，放寬照顧者津貼規定，家總樂觀其成，但呼籲應健全長照制度，讓照顧者可以保有工作，安心把家人交給政府照顧，不要為了照顧而辭去工作，從有能力工作的狀況淪為低收入戶。1060113

(中央社)