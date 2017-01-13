環球單車騎士陳峻永拜訪駐厄瓜多代表處
來自台灣的單車環球騎士陳峻永(Jacky Chen)1月初進入厄瓜多國境，並在當地時間9日上午拜會駐厄瓜多代表處，受到駐厄瓜多代表鄭力城及秘書裴兆璞的熱烈歡迎。
鄭力城聽取陳峻永一路來的心路歷程，讚許他勇於實踐夢想的決心和毅力，堪稱新世代台灣青年腳踏實地積極探索世界的典範。
鄭力城也特別叮嚀陳峻永務必注意身心健康與安全，以期順利完成壯舉，平安回到臺灣。
代表處亦準備了厄瓜多地圖等資訊及中華民國國旗，協助陳峻永規劃鐵馬路線並宣揚臺灣。
此外，代表處也在陳峻永同意下，安排數家厄國媒體進行專題採訪，藉由分享他以鐵馬隻身勇闖天涯的獨到人生閱歷，讓厄瓜多人民瞭解臺灣新世代青年的不同樣貌，並盼望促成兩國間人民進一步加強相互瞭解及交流。1060113
(中央社)
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