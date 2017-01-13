任命聽證 美防長提名人嚴辭批俄國
獲美國總統當選人川普提名為國防部長的馬提斯（James Mattis），今天指控俄羅斯試圖瓦解北約組織（NATO），並說美國需挺身對抗這個老對手。
法新社報導，陸戰隊退役將領馬提斯這番對俄國的辛辣批評，與其未來的頂頭上司對比鮮明。川普多次讚揚俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的領導能力，主張美俄關係應更緊密。
馬提斯在自身的任命聽證會裡指出，他相信自二次世界大戰以來的當代世界秩序，正遭受最大的破壞。
他在參議院軍事委員會上說：「而這來自俄羅斯、來自恐怖主義集團，以及來自中國在南海的作為。」
馬提斯提到，如同川普，他對與俄國擴大交往持開放態度；但他也強調，對與蒲亭合作的領域，僅抱持非常審慎的期盼。
他說：「我完全贊成雙方交往，但我們也需認清現實及俄國正在做的事；雙方能進行合作的領域正在減少，而要與俄國對抗的領域則不斷增加。」
馬提斯稱北約組織「對美國的國家利益至關重大」，還說「若今日沒有北約，那我們就需創造出來」，而蒲亭卻正努力破壞北約。他說：「目前最重要的是我們要認清和蒲亭打交道的現實，以及認知他正試圖破壞北約」。
提到對軍力快速提升的中國大陸的關注時，馬提斯表示，中國大陸在南海加強軍力展現，正「撕毀周邊的信任」。
在書面證詞裡，馬提斯表示美國「必須嘗試盡可能與中國接觸及合作，但若中國選擇不利美國利益之舉時，也要準備好對抗中國的不合宜舉止。」（譯者：中央社陳亦偉）1060113
(中央社)
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