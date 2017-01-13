詹啟賢鬆口了! 年前將宣布是否參選國民黨魁
詹啟賢日前宣布請辭國民黨副主席，雖然主席洪秀柱表示仍在強力慰留，但詹啟賢於13日上午出席一場新書發表會，介紹時已自稱「國光生技董事長」。詹受訪時表示，對於是否要選黨主席仍在思考，會在年前宣布想法。
資深新聞工作者李建榮13日上午舉辦「百年大黨，十年風雲」新書發表會，前國民黨主席吳伯雄、前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、副主席胡志強、郝龍斌與詹啟賢等人受邀出席。發表會上，司儀以「國光生技董事長」介紹詹啟賢。
活動前詹啟賢被問到，辭去黨副主席是否在於黨產處理上與中央不同調，因而感委屈？詹啟賢否認，並指他與洪秀柱針對黨產處理，「我們事後有好幾次討論，都是心平氣和的，可能想法、看法有所不同，但沒有什麼個人恩怨、不滿，主席跟我之間都有在善意互動。」
媒體問到他是否參選黨主席？他說此事「牽涉太廣了」，「是有這樣（勸進）的聲音，我也從各種角度去思考，是整個黨、對台灣社會怎樣做會比較好，從這個角度去思考。」
至於何時宣布是否會參選？詹說「請給我一點時間、空間」，媒體問是過年後嗎？詹答：「不至於那麼晚，對其他人也不好」，記者再問「所以是年前嗎？」，他笑答：「套我話嗎？儘量，儘量」。
詹啟賢並表示，國民黨在台灣有其角色、責任，要看台灣社會將來面對什麼樣的問題，國民黨要怎麼去扮演好這樣的角色，不能只停留思考國民黨自身。
(旺報)
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