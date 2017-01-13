福原愛曬游泳影片 上衣失蹤只穿小褲褲

福原愛秀游泳影片，認上衣沒穿。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara微博、秒拍）

福原愛發游泳影片。（圖／取自福原愛AiFukuhara微博）

福原愛認忘了帶泳衣。（圖／取自福原愛AiFukuhara微博）

江宏傑否認有喜。（圖／取自江宏傑ChiangHungchieh微博）

福原愛、江宏傑去年結婚。（圖／中時資料照片）

台日桌球明星夫妻江宏傑、福原愛去年結婚，本月初在台甜蜜宴客，日前爆福原愛疑有喜，但已被江宏傑低調否認。昨(12日)福原愛在微博曬游泳影片，台灣腔越來越順口的她還說出「爽歪歪」一詞，逗樂不少粉絲，眼尖網友則發現福原愛在影片中上空，直呼要噴鼻血啦！

福原愛先前接受專訪，直言「家很重要」，宣布未來會把家庭放第一順位，兩人最近慶功以草莓汁代酒，加上江宏傑竟按讚網友問「有寶寶了？」，更讓網友質疑小倆口有喜，使江宏傑只好親上火線回應：「你們想太多啦啦啦啦！」否認此事。

昨福原愛在微博分享影片照片，打趣說：「好久都没有游泳啦～爽歪歪」，網友則發現影片中她上身是肉色的，疑似上空，問：「為什麼不把最後那刻拍完整」，她回因為沒戴泳帽，「頭髮跟鬼一樣，我怕嚇到大家所以切掉了」，網友再問：「愛醬，為什麼不穿泳衣？」，她則坦率說：「沒帶」，但透露下半身有穿練球的短褲，引發網友熱烈討論。

(中時電子報)