大膽密醫僅高職畢 被逮以10萬交保

曹姓男子只有高職畢業，卻受聘在高雄市鬧區中正四路杏安診所當密醫，時間長達5年。檢警接獲檢舉，會同衛生局前往調查，當場查獲曹男正幫人看診，將他及兩名沒有護理執照的密護一併帶回，曹男坦承當無照密醫，檢察官訊後，裁定10萬元交保。

衛生局查獲時直呼「很大膽」，高職畢業竟然敢出來幫人看診。衛生局表示，這家診所有兩名合格醫師，負責看上午的診，而曹男則負責看下午及晚上的夜診，都是看感冒等較輕微的病患；鄰居表示，這家診所生意還不錯，病患不少，但自本週三起就關門休診。

高雄地檢署接獲民眾檢舉指前金區杏安診所有密醫看診，10日由檢察官任亭指揮高雄市警察局，會同高市衛生局、健保署高屏業務組等單位前往調查，現場查獲曹姓男子正為民眾看診。他坦承只有高職畢業，沒有醫師執照，違反醫師法第28條規定，警方現場查扣電腦、病歷等資料並帶回涉案人員。

衛生局指出，當時進入該診所，看到曹男正在診間幫1位民眾問診，診間外有2名女子坐在椅子上候診，另有2名女子吊掛點滴躺臥在床，曹男當場坦承沒有醫師執照。

另現場護士鍾姓女子也坦承僅高職畢業，不具藥事人員或護理人員執照，違法從事藥品調劑及注射等醫療輔助行為，現已移送地檢署偵辦。

衛生局表示，依醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金；聘僱密醫的診所負責醫師，最重可被廢止診所與醫師證照。

另依「護理人員法」，未具護理師證照從事護理人員職務，可罰1.5萬元至15萬元，依「藥師法」，未有藥師資格調劑藥品者，可罰6萬至30萬元。此次稽查，也在診所內查獲過期藥品

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(中時)