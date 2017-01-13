年終慰問金改革 徐永明：朝野都應正視

時代力量立法院黨團總召徐永明（左2）13日表示，年終慰問金的改革應是年金改革中朝野最有共識部分，朝野都該正視問題；而三節慰問金與年終慰問金發放標準又明顯不同，應一併檢討。中央社記者孫仲達攝 106年12月13日

時代力量立法院黨團總召徐永明今天表示，年終慰問金的改革應是年金改革中朝野最有共識部分，朝野都該正視問題；而三節慰問金與年終慰問金發放標準又明顯不同，應一併檢討。

時代力量黨團上午舉行「改革年終慰問金 從保障真正弱勢開始」記者會。時代力量立委林昶佐說，年終慰問金發放目的若是要保障弱勢，2萬5000元的標準遠高於低收入戶的門檻，還不包括18%優存利息所得，導致總計月退休所得遠高2萬5000元者，都還能領取年終慰問金。

徐永明說，三節慰問金發放標準規範，兼領月退休金者係以原全額退休金為計算基準，但年終慰問金卻只看月退休俸，但沒有考慮原退休金總額，兩套計算標準明顯不同，「這個標準是假的」，沒有把18趴算進去，至少三節慰問金跟年終慰問金門檻要一致。

黃國昌表示，發放門檻沒有考慮到退休者是選擇一次領全額退休金、月退領取，或是部分兼領月退休金，其中兼領月退休俸者在計算時，因為退休當時已領取一半退休金，因此現在月退休金很容易低於2萬5000元，極易符合領取年終慰問金的資格。

黃國昌說，沒有法源基礎的年終慰問金改革，不應再因循舊政府以無法讓大眾信服的方式處理，若改革要比較溫和，也應訂立公平合理的方法，把真正需要照顧的弱勢者篩選出來。

人事行政總處給與福利處副處長林錦慧表示，年終慰問金源於民國61年，當初公教人員待遇所得偏低，才發放春節慰問金，且衡酌政府財政、編列預算再送立法院三讀通過才執行，是措施性法律；近年軍公教待遇及退休所得已有提升，立法院在102年要求行政院提出改革辦法，送至立院查照。

林錦慧說，依當年通過的發給辦法，原訂2萬元的發放門檻，也授權行政院參酌消費者物價指數、國民所得等各項指數調整。1060113

(中央社)