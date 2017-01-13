挑戰高市長 劉世芳管碧玲聚焦新南向
民進黨立委劉世芳今天出任「新南向國會交流促進會」會長，與另一立委管碧玲擔任「台灣與印度國會議員友好協會」會長，兩位高雄市長熱門人選，不約而同聚焦新南向政策。
新南向政策是總統蔡英文上任以來的重要政策之一，民主進步黨立委鍾佳濱發起的「新南向國會交流促進會」上午舉行成立大會，共推劉世芳出任會長，與會者包括立委賴瑞隆、鍾孔炤、吳思瑤、蘇巧慧、柯志恩、林麗蟬、立法院秘書長林志嘉等人與會。
劉世芳致詞表示，新南向的重點是台灣對亞洲區域認同定位重新開始，蔡總統上任後，新南向朝多元思考除經貿外，還有人才、醫療等交流，希望透過國會交流促進會的成立，推動人民與人民之間的交往，重新建構與厚實國會外交，她誠惶誠恐接下這個工作。
她說，蔡總統曾提到，希望高雄或南方幾個城市擔任新南向政策的橋頭堡，行政院政務委員鄧振中也南下拜會地方政府，希望中央與地方扮演互補的角色，新南向已全面啟動，國會是重要的發動機。
鄧振中表示，新南向政策喚起社會的重視，立法院已有一些聯誼會成立，但整體新南向政策而言，「新南向國會交流促進會」是第一個，他更有把握新南向政策一定會成功，行政部門承諾，會盡最大努力，一定隨傳隨到。
鍾佳濱表示，新南向政策秉持「長期深耕、多元開展、雙向互惠」核心理念，整合各部會、地方政府，以及民間企業與團體的資源與力量，從「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」四大面向著手，期望與東協、南亞及紐澳等國家，創造互利共贏的新合作模式，建立「經濟共同體意識」。
新南向國會交流促進會由立法院長蘇嘉全擔任榮譽會長、榮譽副會長由立法院副院長蔡其昌，主辦單位提供的會員名單出現高雄市長熱門人選管碧玲、趙天麟兩人。1060113
(中央社)
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