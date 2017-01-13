臺灣贈書烏蘭巴托市兒童圖書館

駐蒙古代表黃國榮（左）12日下午代表臺灣捐贈200本童書予全蒙古第二大兒童圖書館-烏蘭巴托市「欽格爾泰區兒童圖書館」，盼有助豐富該館中文圖書館藏、提升學生讀者群學習中文的興趣。（駐蒙古代表處提供）中央社 106年1月13日

駐蒙古代表黃國榮12日下午代表臺灣捐贈200本童書予全蒙古第二大兒童圖書館-烏蘭巴托市「欽格爾泰區兒童圖書館」，盼有助豐富該館中文圖書館藏、提升學生讀者群學習中文的興趣。

這批圖書係由臺中故事協會及臺中市兒童館志工媽媽們在當地所募集，多數屬於中文繪本童書，類型包括知識百科與科普叢書、益智幼教、少年勵志、親子關係與心靈成長、生態環保教育、世界文學，以及臺灣風土民情介紹等，在黃國榮積極聯繫與安排之下，於去年12月間經由海、陸運輸抵達蒙古。

黃國榮於捐贈儀式致詞時表示，臺灣是ㄧ個很重視教育的國家，家長都很重視子女的教育及良好閱讀習慣的培養；這些童書是透過許多臺灣家長共同努力募集的成果，希望透過這批贈書能夠讓蒙古學童有更多的好書可以閱讀，也鼓勵更多學生學習中、英文及對多元文化的瞭解，更希望能吸引更多同樣注重幼教的蒙古各界人士捐款捐書，共同為下ㄧ代打造更優質的閱讀學習環境。

主持捐贈儀式的館長丘倫湖(CHULUUNKHUU)及應邀出席的欽格爾泰區區長爾登巴特(ERDENBAT) 均對臺灣的善心表達感謝。爾登巴特稱讚表示，盼駐蒙古代表處的典範作為可吸引更多人士效法；丘倫湖則回贈感謝狀及蒙文書籍表達謝意。

黃國榮曾於去年6月致贈「我的臺灣旅行日記」(MyTaiwan Journal)英文繪本童書予欽格爾泰區兒童圖書館，此次再次捐贈量多質精的中、英文圖書予該館，不僅符合蒙古中文學習人口漸增的趨勢，更表達對蒙古孩童的關愛及對兒童教育工作的支持。

這項捐書儀式獲得當地媒體的重視，蒙古EAGLE NEWS、UBS與TV 5等主要電視台，以及蒙古國家新聞通訊社(蒙通社)與NEWS.MN (News Agency)等主要平面與網路媒體，均派記者到場採訪。1060113

(中央社)