北市聯合稽查小組 查核迪化年貨大街

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台北市法務局今天說，與商業處等單位組成聯合小組，即日起至26日止，針對迪化年貨大街的食品安全、環境清潔、消防安全及商品標示等項目查核及輔導，以保障市民安全。

年關將至，台北市政府為確保「2017迪化年貨大街」活動順利圓滿，由法務局消保官與商業處、衛生局、環境保護局、消防局、警察局、市場處等單位，組聯合小組稽查。

主任消保官何修蘭建議，消費者在選購年節食品時，不妨貨比三家，把握「三不原則」，不買標示不清、不買色澤過於鮮豔、不買來源不明的食品，同時應仔細確認商家標示商品的計價單位，避免衍生消費爭議。

北市府也呼籲各商家應不販售違規產品，落實衛生自主管理；販售產品依規定標示清楚；冷藏、冷凍產品應依原廠商設定保存條件，提供冰存設備；販售裸露、即食及試吃食品，應有防塵、防蟲等防污染設備；散裝食品應標示品名及原產地，同時保留相關來源憑證；消費訊息揭露應清楚明確，如計價單位、食用或使用商品應注意事項等。

消費者因年貨消費產生任何爭議或消費相關問題，可撥打全國消費者保護專線1950。1060113

(中央社)