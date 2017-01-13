遼寧號繞台 馮世寬：沒特殊狀況

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國防部部長馮世寬今天受訪對中國大陸航空母艦遼寧號繞台表示，國防部盡量釋出消息讓全民知情，但「沒有特殊狀況」。

「深海狙擊者-潛艦部隊發展史蹟特展」在台北市國軍歷史文物館展出，揭幕典禮由海軍司令黃曙光上將主持，包括馮世寬、前國防部軍事情報局長汪希苓、首任海獅艦長關振清與前海豹艦長成國有等應邀出席。

馮世寬參觀後受訪表示，國防部非常開明盡量讓全國百姓知道遼寧號所有動。遼寧號通過時，艦載機都沒起飛，空軍掩護動作也沒特別突出，國防部也在新聞發布中一再強調「沒有特殊狀況」。

國防部是否公開一些偵察遼寧號照片？他說，鄰國已陸續公布相關照片，國防部就不再做重複的事。1060113

(中央社)