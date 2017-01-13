澳網女單 謝淑薇次輪恐碰頭號美女
年度首項大滿貫賽事、澳洲網球公開賽13日單打籤表出爐，「台灣一姐」謝淑薇籤運不錯，首輪將碰上世界排名144的義大利女將柯娜普（Karin Knapp）。如果過關，小薇可能會碰上甫被《WTA hotties》網誌評選出的2016年網壇頭號美女西布可娃（Dominika Cibulkova）。
《WTA hotties》評選出100名實力與外貌兼具的網壇美女，來自斯洛伐克的西布可娃勇奪第1名。她還在去年10月底的WTA年終賽一舉封后，目前世界排名第6，澳網首輪遭遇捷克的阿勒托娃（Denisa Allertova）。
謝淑薇首輪碰上柯娜普，兩人過去唯一的對戰紀錄是去年伊斯坦堡網賽首輪，謝淑薇以6比7（7）、7比5、6比1逆轉勝出。若能晉級對上西布可娃，則僅2014年在吉隆坡有過對戰經驗，謝淑薇以1比6、2比6落敗。
謝淑薇在澳網女單的最佳成績為2008年打入16強，想要超越去年次輪落馬的成績，恐怕就有硬仗要打。
(中時電子報)
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