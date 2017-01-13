NBA》勇士第3節火力爆發 輕鬆拔塞3連勝

趁著比賽空檔，柯瑞趕緊在場邊跟勇士總教練科爾討論戰術。(美聯社)

就算上半場打完，坐擁地主優勢的聯盟龍頭勇士，意外只領先來訪的活塞2分，勇士卻用第3節時間，一舉轟垮活塞想要爆冷擊敗勇士的念頭，最終127比107痛扁活塞，奪下3連勝，勇士目前仍以34勝6敗，穩坐聯盟第1位置。

比賽才打不到4分鐘，活塞「防守專家」波普就因左肩受傷退場，不過活塞仍很爭氣，打完上半場僅落後勇士2分，卻在第3節完全崩盤，遭勇士單節轟進41分，雙方差距轉眼拉到20分以上，活塞提前舉手投降。

13日在勇士主力當中，火力最猛的是杜蘭特，他15投10中，攻下全場最高25分，另有9助攻、6籃板，「浪花兄弟」也不惶多讓，柯瑞24分、6助攻與5抄截，卻發生8失誤，克雷湯普生23分，替補後衛克拉克14分。

活塞則以馬可斯莫里斯21分最高，托必亞斯哈里斯18分，雷吉傑克生14分，替補前鋒馬加諾維奇13分，德拉蒙12分、10籃板。

(中時電子報)