應采兒否認懷二胎成功 「不然我回家幹嘛？」
演藝圈模範夫妻陳小春、應采兒7年前完婚，育有3歲Q兒Jasper，去年年底應采兒對未來的自己喊話，說：「10年之後，女兒9、10歲，一家四口過著幸福的日子」，疑認懷二胎心願成真，昨(12日)晚間應采兒出席活動，否認此事，笑說：「不然我回家幹嘛？」
陳小春、應采兒先前接受專訪認有再拚女兒計畫，表示否則一家三口到過年總是覺得少了什麼，有些孤單，去年底應采兒在《火星情報局》開口稱10年應有個9或10歲的女兒，4人開心過日子，被解讀為默認懷二胎。
對此，應采兒昨出席上海咪咕G客網絡電影年度盛典，除了和劉維搞笑爆料未來會在《火星情報局》有床戲加吻戲，被問及是否真的懷了二胎？她澄清說：「那是希望成真的一個夢想，我是有生女兒的計劃，不然我回家幹嘛？」
(中時電子報)
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