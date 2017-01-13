不只洪慈庸腹瀉 團員記者也有類似狀況

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時代力量籍立法委員洪慈庸隨總統蔡英文出訪，出現腹瀉和身體脫水。總統府發言人黃重諺今天說，這是病毒型腸胃炎，不只一個案例，媒體團、其他團員，陸續有類似狀況

洪慈庸腹瀉和身體脫水，醫生建議暫時休息，暫停行程。

黃重諺轉述隨團醫師、總統醫療小組召集人陳振文說法表示，洪慈庸是病毒型腸胃炎，俗稱腸胃型感冒，輕微發燒、食慾不佳與輕微脫水。

黃重諺說，前面幾個公開活動，醫師建議洪慈庸先休息，等體力恢復，再做後續活動。

他說，不只洪慈庸一個案例，包括媒體團、其他團員陸續有類似狀況，一方面出訪行程較累，另一方面是室溫、戶外溫差太大，好發類似症狀。1060113

(中央社)