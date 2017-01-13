遭通緝仍經營地下錢莊 海口聯盟遭訴
台中23歲童姓男子在通緝期間仍籌組暴力集團，在梧棲地區承租民宅作為據點，經營地下錢莊並製作「海口聯盟」制服，檢方今天偵結，依違反組織犯罪條例等罪，起訴童男等10人。
台中地檢署起訴書指出，原從事詐欺集團車手的童男，多年前遭逮捕移送法辦，事後他拒不出庭，遭檢方發布通緝。通緝期間，童男吸收年輕人及未成年人加入暴力組織，還提供毒品供成員吸食，以利控制。
起訴指出，童男以經營地下錢莊為業，並從事暴力討債，謀取暴利，被害人無力償還高額利息，即以暴力毆打、恐嚇、強盜交通工具及逼簽更多本票，被害人迫於無奈只能受其指揮掌控，交付與原本顯不相當的財物或機車抵債。
台中地檢署今天偵結，依違反組織犯罪條例、重利、恐嚇、強制、毒品等罪起訴童男等10人，並請求法官對童男從重量刑。1060113
(中央社)
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