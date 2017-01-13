環時︰除非美宣戰 否則無法阻陸入南沙
美國國務卿提名人提勒森（Rex Tillerson）周三出席參院外交委員會聽證會，稱中國建設南海島礁，有如俄羅斯從烏克蘭手上奪取克里米亞。他並表示，美國新政府將向中國傳達停止建島，以及不准進入這些島嶼的明確信息。
中國一直視南海為核心利益，對相關議題始終保持強硬立場，中國官媒《環球時報》便在社評中強烈地表示，除非美國宣戰，否則無法阻止中國進入南沙島礁。
社評中甚至稱，這位埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp）前執行長可能是故意展現對陸強硬的態度，來博取參議員的好感，以通過任命案。
環時指出，美國沒有主宰南海的絕對力量，來逼一個核大國從自家領土上撤退，文中並直言︰「除非華盛頓準備在南海打一場大規模戰爭，其他試圖用來阻止中國接近那些島礁的計畫，都是騙小孩子的。」
文中說，或許由於川普還沒上台，因此北京始終對其團隊的激烈言論保持克制。環時並強調，中國對外國新領導人有「聽其言觀其行」的傳統，希望華府不要誤判，以為北京會忌憚他們的威脅。
環時並痛批，提勒森對南海島礁的說法，水準有如不負責任的網民。如果川普的外交團隊要這樣經營中美關係，那雙方乾脆盡快加強海上軍力，還有飛彈等各式打擊系統，準備開戰。
接著矛頭直指日、韓，環時話鋒一轉，稱南海周邊的美國盟國在南海充當對中國軍事施壓的橋頭堡，恐怕也要做最壞的準備。
(中時電子報)
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