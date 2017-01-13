婚姻平權行動再起 正反雙方備戰年關

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去年婚姻平權修法初審過關，挺同群眾歡呼。（陳宜加攝）

沸騰一時的同志婚姻平權爭議，隨修法初審過關，討論熱度稍減，但年關將至，正反雙方已蓄勢待發，近期均將發起新一波行動。挺同婚方預計本周公布方案，呼籲過年回家多與長輩對話、減少誤解；反方則持續力推罷免與公投，下周公布「罔顧民意」區域立委名單。

婚姻平權戰線拉長到今年，正反雙方為維持熱度、爭取更多認同，陸續有新動作。反方捍家盟今年發起「守護家庭Ｘ遍地開花」行動，動員印製傳單、走入大街小巷宣傳，但遭批抄襲支持方的小蜜蜂模式，且內容錯誤不實。

婚姻平權小蜜蜂則宣布「整裝再出發」，初審通過不能鬆懈，必須持續「緊繃」；近期於全台各地發起近30場街頭行動、20場名人座談，讓更多人認識婚姻平權與修法進展。

此外，有多名民間人士本周自發性組成「彩虹力量」，2月底前募集「100個生命故事」，用有溫度的文字或影片，分享在婚姻平權或性別議題中的經歷，將送達113名立委手中。

「以生命影響生命。」彩虹力量表示，以不同方式推動婚姻平權與性別議題，不只結婚、更應享平等權利。近期將舉辦多元講座，重點之一為過年回家與長輩對話，減少誤解。

立委尤美女曾喊話「婚姻平權不是世界末日」，台灣同志諮詢熱線理事長林維尼透露，本周將公布新行動方案，呼籲過年回家柔性說明修法、澄清謠言。傳統三節對部分同志壓力大，盼能勇敢面對親友，也樂見更多人自主發起行動，彰顯動力與創意，有助議題討論。

至於反方的下一代幸福聯盟，下周將舉行記者會正式推動公投，由全民決定婚姻家庭，同時公布「罔顧民意」區域立委名單並發起罷免，據悉有新北黃國昌、台南王定宇等人。

下福盟也說，年關將至，將整理修法爭議與疑慮，製作成「懶人包」問答集，例如「回應支持同婚的15點」、「同運策略大揭密」。

(中時)