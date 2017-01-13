捐血量2天狂減250萬cc 衛福部滅火：未打壓葉金川

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衛福部號召員工捐血，希望提高血液庫存量。（廖珮妤攝）

受黨產風波影響，民眾捐血意願大幅降低，全台2天狂減250萬cc血量。（廖珮妤攝）

受黨產風波影響，民眾捐血意願大幅降低，全台2天狂減250萬cc血量。（廖珮妤攝）

衛福部長林奏延（左）原定今天上午捐血，但因服用抗凝血藥物，資格不符作罷。（廖珮妤攝）

血液基金會日前遭指為不當黨產，董事長葉金川昨宣布請辭，並稱衛福部有官員要他「避避風頭」逼退，一連串事件降低民眾捐血意願，血液庫存持續驟減5000袋、約125萬c.c.，目前庫存已從安全降為偏低。衛福部長林奏延今早號召部內員工捐血，並強調絕對沒有打壓葉金川。

血液基金會黨產風波愈演愈烈，前日血量狂掉125萬c.c.，據最新統計，昨天依舊沒什麼民眾挽袖，血量再掉125萬c.c.，全台6個捐血中心血液庫存量已從安全的7天，下降為偏低的5.7天。

血液基金會指出，過年期間本就是捐血淡季，原本希望春節前提高到10天的庫存量，好應付緊急需求，不過近來同時遇到寒流與爆料等多重不利因素，影響民眾捐血意願，令人憂心。

為避免血液庫存狂減，衛福部也趕緊出來滅火，今天更讓捐血車直接開到該部，鼓勵員工捐血。現年68歲的衛福部長林奏延原本也打算捐血，不過做完健康評估後，因近兩周內服用抗凝血藥物，資格不符而作罷。

面對葉金川指控衛福部有官員轉達行政院指示逼辭，林奏延數度強調「絕對沒有打壓」，民眾既然有疑慮，衛福部會針對財團法人機構，做制度面、財務面的調查，釐清疑慮。

(中時)