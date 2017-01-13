是否參加經典賽 陽岱鋼還要慎重考慮

陽岱鋼昨首度現身巨人二軍球場進行自主訓練，吸引大批媒體採訪。（中時資料照 取自讀賣巨人官網）

旅日好手陽岱鋼今年轉戰讀賣巨人，昨正式到巨人二軍球場進行練習，就吸引大批媒體進行採訪，也被問到否參加經典賽，陽岱鋼回應，如果能夠代表出賽當然很開心，不過還要與球團討論。

陽岱鋼昨首度在巨人球場進行自主訓練，提早到球團報到，就是為了適應新環境，昨進行兩小時訓練，從傳接球、打擊練習到重量訓練，陽岱鋼都努力調整狀態，備戰新球季。

對於第一次行使自由球員轉隊，陽岱鋼認為，第一次心理上還是會有點焦燥不安，轉隊的第一個球季相當重要，想幫球隊拿下冠軍，雖然會想參加經典賽，也感到很光榮，不過去年的傷勢是否影響，還得謹慎考慮，會與球團繼續溝通。

(中時電子報)