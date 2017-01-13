延後教師退休年齡 全教總：大不利
政府推動年金改革，考慮將教師延至60歲起支退休金。全國教師工會總聯合會（全教總）今天說，此舉將造成教育現場人力老化，且大幅增加人事費用，對整體教育而言「大不利」。
全教總理事長張旭政表示，近日總統府年金改革委員會在官方網站上公布較為仔細的方案說明，採納全教總主張的基金切割、監管合一、擴大用人、績優高賞、彌補平衡等「五大手術」，以提升基金管理績效。
另外，年改會方案中對基金缺口的處理原則，考慮切割成不同階段基金，並以補繳或續繳的方式讓各方共同承擔，也和全教總長期主張一致。張旭政對此表示認同與讚賞。
然而，年改會方案中仍考慮將教師延至60歲起支退休金，張旭政說，55歲是社會大眾可接受的教師退休年齡極限，如果起支年齡超過55歲，將造成教育現場人力老化。
全教總並擔心，延後退休年齡，雖可「稍減」退撫基金的壓力，但教育現場會有更多年資高、薪水高的教師，反而會大幅增加人事費用，對整體教育「大不利」。
全教總主張起支年齡從現在的「75制（年齡加年資，如25歲任教，50歲可退休）」，逐年加1到「85制」，並採取減額年金的作法，讓教師可提前到50歲退休。1060113
(中央社)
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