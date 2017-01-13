白人演麥可傑克森 女兒芭莉絲批噁心
已故流行音樂天王麥可傑克森的女兒芭莉絲表示，看到白人演員在1部新電視電影中飾演她父親，「有遭嚴重冒犯」的感覺，令她噁心到想吐。
路透社和英國廣播公司（BBC）報導，代表作有「莎翁情史」（Shakespeare in Love）和「伊莉莎白」（Elizabeth）的英國男星約瑟夫范恩斯（Joseph Fiennes），去年受邀飾演麥可傑克森時，表示感到相當驚訝。
英國衛星電視頻道天空藝術台（Sky Arts）本週釋出電影預告後，18歲的芭莉絲（Paris）發布一連串推文，也稱這部電影令人作噁。
天空藝術台在聲明中表示，片長30分鐘的「都市傳說」（Urban Myths，暫譯）影集「採用大量不拘一格的藝術手法」，探索知名人物現實生活中的故事。
據說美國發生911恐攻後，麥可傑克森（Michael Jackson）與摯友「玉婆」伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）和馬龍白蘭度（Marlon Brando）因為不敢搭飛機，2001年結伴從紐約開車到洛杉磯。
電影預告上線後，讓不少網友大感不滿，引發洗白爭議，質疑為何要找白人演員飾演其他種族的角色。
芭莉絲昨天也發推文表示，她「受到嚴重冒犯，我相信許多人也有相同感受，真的噁心到讓我想吐」。
她提到麥可傑克森的已故摯友伊麗莎白泰勒時說：「看到不只我的父親，甚至我的教母麗茲受到顯然是有意的這番侮辱，讓我感到相當憤怒。」（譯者：中央社陳昱婷）1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。