白人演麥可傑克森 女兒芭莉絲批噁心

我要評比

已故流行音樂天王麥可傑克森的女兒芭莉絲表示，看到白人演員在1部新電視電影中飾演她父親，「有遭嚴重冒犯」的感覺，令她噁心到想吐。

路透社和英國廣播公司（BBC）報導，代表作有「莎翁情史」（Shakespeare in Love）和「伊莉莎白」（Elizabeth）的英國男星約瑟夫范恩斯（Joseph Fiennes），去年受邀飾演麥可傑克森時，表示感到相當驚訝。

英國衛星電視頻道天空藝術台（Sky Arts）本週釋出電影預告後，18歲的芭莉絲（Paris）發布一連串推文，也稱這部電影令人作噁。

天空藝術台在聲明中表示，片長30分鐘的「都市傳說」（Urban Myths，暫譯）影集「採用大量不拘一格的藝術手法」，探索知名人物現實生活中的故事。

據說美國發生911恐攻後，麥可傑克森（Michael Jackson）與摯友「玉婆」伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）和馬龍白蘭度（Marlon Brando）因為不敢搭飛機，2001年結伴從紐約開車到洛杉磯。

電影預告上線後，讓不少網友大感不滿，引發洗白爭議，質疑為何要找白人演員飾演其他種族的角色。

芭莉絲昨天也發推文表示，她「受到嚴重冒犯，我相信許多人也有相同感受，真的噁心到讓我想吐」。

她提到麥可傑克森的已故摯友伊麗莎白泰勒時說：「看到不只我的父親，甚至我的教母麗茲受到顯然是有意的這番侮辱，讓我感到相當憤怒。」（譯者：中央社陳昱婷）1060113

(中央社)