遼寧超冷 湧泉成20樓高冰瀑奇觀

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中國大陸遼寧省近日低溫逼近攝氏零下20度，自然湧出的關門山山泉形成冰瀑奇觀，最高約20層樓高，蔚為奇觀。

中國中央電視台（大陸央視）新聞官方微博「央視新聞」報導，近日遼寧最低氣溫逼近零下20度，位於本溪的關門山，山泉自然湧水匯聚形成冰瀑奇觀，多達10餘處，最高50、60公尺。陽光照射下，冰瀑晶瑩剔透，相當壯觀。

中新社報導，關門山景區因優越的地理環境、特殊的氣候條件以及濃郁的東北風情，造就冰瀑冰川、雪屯密營、林海雪原、霧淞樹掛以及珍禽野鳥等冬季美麗景觀，千姿百態的冰瀑奇觀尤其讓人驚嘆不已。1060113

(中央社)