五專聯合免試入學 簡章16日發售

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106學年度五專聯合免試入學招生簡章，將於16日起發售，分成北、中、南三區，總共42校、1萬4283個招生名額。

技專校院招生委員會指出，五專主要招生管道就是「五專聯合免試入學」，但也有部分名額併入各高中職免試就學區。兩者的不同，就是五專免試全國只分3區，後者則有14個區（基北區無）。

五專聯合免試入學簡章16日發售，考生可以直接到網站下載，或是向各五專學校購買，每本新台幣50元。相關日程可參考簡章上規範，北、中、南區略有不同。

配合十二年國教政策，高中職免學費，五專則是前3年免學費。另外，教育部106學年度推動「展翅高飛」計畫，讓五專和相對應的企業合作，在實習和就業保障下，提供專四、專五學費補助，達到5年都免學費。1060113

(中央社)