倒數中 「巨無霸」747客機可能最終航點彙整

美國聯合航空的747客機抵達台灣桃園國際機場。（圖/美聯社）

曾稱霸全球航空業的「巨無霸」747客機（Jumbo Jet），隨著油耗過高和年資已久的因素，逐漸被各家航空淘汰，昨日在全球第3大的美國聯合航空（United Airlines）宣布，將在今年加速旗下747-400型客機除役後，讓這架「空中女王」再次登上國際版面。目前聯合航空與達美航空（Delta Air Lines）仍有不少航線由747執飛，這些地點都有可能成為「女王」最終蒞臨的地點。

據彭博社（Bloomberg）報導，自1970年首飛開始，稱霸全球航空市場的波音747-400型客機，將在今年走下舞台成為歷史。目前聯合航空仍有20架747-400型客機，都以美西的舊金山機場為基地，執行跨太平洋航線前往北京、香港、上海、首爾、東京和台北，同時亦有執飛舊金山與德國法蘭克福（Frankfurt）的航線；至於達美航空則有5架747在服役，目前用於執飛底特律與首爾、東京和北京航線。前述提及的城市，都有可能迎來「空中女王」的最後倩影。

1970年飛抵倫敦希斯洛機場的泛美航空747客機。（圖/美聯社）

達美航空現行僅剩5架747客機服役，也預計在今年11月前全面除役。（圖/美聯社）

台灣的華航一直是747機型的愛用者，圖為之前大陸直航首航班次。（圖/美聯社）

曾是波音公司最大的驕傲，747系列客機被外界譽為「空中女王」，自1970年投入服務後，至2007年為止，波音747保持全球載客量最高飛機的紀錄長達37年。當年於華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）首航時，還請到時任第一夫人的帕特·尼克森（Pat Nixon）為其命名。擁有4架引擎的雙層巨無霸設計，三級艙等設計能載416人、二級艙等則能有524人的高載客量。747系列不僅能載客，在貨運和軍事運輸上都曾稱霸一方。

波音747的「空中女王」並非浪得虛名，之前更協助美國航太總署運送太空梭。（圖/美聯社）

目前達美航空已經確定將在11月份正式除役，甫宣布的聯合航空尚無明確時間表，但據彭博社了解，也將落在今年第4季時除役，交由新一代的廣體客機A350和波音777型接手，繼續為全球的跨洋航線旅客服務。至於這批「傳奇」，聯合航空也承諾，屆時將舉辦一個盛大且難忘的公開退役典禮，讓大家一起紀念和榮耀曾載過你我的747客機。

(中時電子報)