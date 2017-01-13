大學校長批 台灣高教有兩大「不正義」

全國大學校長會議昨今兩天在高雄舉行，副總統陳建仁也到場聆聽教育現場的意見。大學校長主要聚焦在教育界兩大「不正義」，技職和一般大學、公立和私立的教育經費長年分配不均，導致不同體系的大學生無法被平等對待，以及私校退休教師退休後所得替代率太低的年金改革問題。

陳建仁致詞時強調，新政府對高教很重視，而目前台灣高教面臨三大問題，高教畢業生失業率高、過剩的大學面臨退場和轉型、技職和產業脫節，教育作為公共政策的一環，治理結構需要調整和改變，也必須與時俱進，才能因應國家發展需要。教育不再能為今日而教，而是要為了明日而教，學生更應為了明日而學習。

台科大校長廖慶榮以國立科技大學校院協進會理事長的身份發言，廖慶榮說，長期以來，技職學生接受政府的教育金費，只有一般大學生的三分之二，雖然多次提出建言，但此不公平的現象卻始終沒有具體改善。

尤其蔡英文日前曾宣示，要讓技職教育成為主流，廖慶榮說，此理想短時間做不到，但至少政府應該訂定時間表，讓技職和一般大學成為「雙主流」，逐年將一般大學和技職的教育年度預算拉平，讓無論技職生和一般大學生都能被平等對待，更何況弱勢族群大多在科大唸書。

逢甲大學校長李秉乾也提到，私立大學和公立大學資源分配不均的問題，每十位學生中，就有七位就讀私校，私校肩負更大的教育重任，但是補助卻比公立大學少，應效仿十二年國教的作法，拉平公私立大學的學費差額的補助。

此外，大學校長也關注年金改革的問題，李秉乾說，私校努力提供教師能跟公校有相同待遇，但退休後所得替代率太低，私校如何吸引好的人才到私校任教？因此希望政府正視此問題，不要讓私校教師成為年金改革孤兒。

(中時)