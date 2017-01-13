松本潤劈腿AV女優 她爆「愛讓男友喝尿」

松本潤與AV女優的劈腿史成為近日網友熱議話題。（圖／取自Instagram）

傑尼斯「嵐」的成員松本潤日前被爆出劈腿AV女優葵司長達四年時間，這讓已經交往11年的正宮女友井上真央很受傷。而至今葵司仍不敢對外公開露臉，但她社群網站已被松本潤粉絲灌爆，沒想到現在又有人拿葵司先前說過「愛讓男友喝尿」一事出來炒作。

松本潤與葵司的緋聞震驚各界，尤其外傳松本潤仍不認愛，讓葵司精神狀況相當不穩定，且她的粉絲專頁被不少網友罵翻灌爆，就連即將舉行的握手會也都緊急喊卡。

而近來還有人翻出葵司過去曾說過「愛讓男友喝尿」這說法，讓松本潤被揶揄是「尿潤」！不過日本雜誌《Friday》最新一期用了葵司裸露照當話題，反而被轟藉機炒作，事後該雜誌也對葵司道歉。

(中時電子報)