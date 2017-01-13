謝祖武曬昔日專輯海報照 網驚呼完全沒變

謝祖武曬出23歲嫩照，被粉絲大讚凍齡。(圖/謝祖武臉書)

藝人謝祖武因主演《麻辣鮮師》徐磊一角，將他演藝事業攀向高峰，近期加入本土劇《甘味人生》演出，在劇中飾演「Ku桑」，使壞程度讓觀眾恨得牙癢癢，不過他今天在臉書曬出出道時的專輯海報，讓粉絲是驚呼連連，因為事隔十多年歲月根本沒留下痕跡。

謝祖武近期投入《甘味人生》演出 。(圖/本報系資料照)

謝祖武在臉書發布拿著海報的照片，海報則是他23歲出專輯的封面宣傳照，只見他燙起一頭捲毛，略帶憂鬱氣息的望著鏡頭，唱片公司還封他為「暖色調男孩」，配合專輯名稱「謝祖武的心情故事」，也讓他發文回應「青春歲月就是一場心情故事」，對此粉絲也留言大讚，根本就是經典不敗的奶油小生，甚至還曬出當年的「卡帶」，讓粉絲直呼好懷念。

(中時電子報)