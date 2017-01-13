夫妻涉開地下投注站 員工時薪200

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蘇姓夫妻涉嫌開設大型地下投注站，並以時薪新台幣200元僱用5名員工，高雄市警方長期跟監蒐證，終於破獲這處隱身於暗巷透天厝內的簽賭站，全案今天依賭博罪嫌送辦。

高雄市警察局刑警大隊表示，獲報蘇姓夫妻在高雄市苓雅區一處隱蔽暗巷透天厝內經營大型地下投注站，為避免遭到警方查緝，將辦公室設在4樓，進出極為小心，並在1樓加裝監視器監看門外動靜。

警方探訪查出蘇姓夫妻經營項目包括香港六合彩、台灣大樂透、今彩539及二星、三星、特尾等多種簽賭方式，從星期一到星期六天天都是開獎日，不法獲利相當可觀，初估約半年來累計達3000多萬元。

蘇姓夫妻並以時薪200元僱用謝姓女子等5人為員工，擔任簽賭站內會計及收取簽注牌支等工作。

警方查緝逮捕7人，起獲傳真機和供簽賭行動電話及印表機與簽注單等，全案依賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦。1060113

(中央社)