吃年節小點心 3技巧嚐美食又享瘦

農曆新年將屆，親朋好友相聚時，難免零食、點心不忌口。台北市立聯合醫院營養師今天表示，年節常見點心有花生糖、年糕、牛肉乾等，提供3個小技巧，讓民眾嚐美食也享「瘦」。

聯合醫院林森中醫昆明院區營養師黃孜立說，年節常見的點心包括糖果類的花生糖、餅乾零食類的地瓜酥、糕餅類的年糕、堅果種子類的夏威夷火山豆、肉魚乾類的牛肉乾等，都是高度加工食品，普遍含有高油、高鹽、高糖。

她說，其中堅果類是由80%以上的油脂組成，雖然內含對身體有益的不飽和脂肪，但吃過多堅果就像喝很多油一樣。

黃孜立解釋，以熱量來說，每人每日平均攝取熱量是1600大卡至2500大卡，一把抓的堅果約80大卡，年節豐富的正餐若再加上小點心，每日熱量攝取量很容易超標，且據研究，吃進7700大卡就會增加1公斤體重，因此年節連續幾天大餐，很容易胖2至3公斤。

營養師也提供3個飲食小技巧，包含培養食物熱量概念、喝水取代含糖飲料、烹調方式要注意。

黃孜立說，許多人吃進過多熱量，是因對食物所含熱量不清楚，建議食用前，先以小盤子裝零食，較容易掌握份量；充足水份可促進代謝、排除廢物，且多喝水可減少想要喝高糖份飲料的慾望；避免油炸或重調味，可選保持食物原味的烹調方式，像是清蒸鮮魚等。

黃孜立提醒，希望民眾保有預防勝於治療的觀念，控制熱量攝取以減輕身體負擔，也建議透過運動燃燒多餘熱量攝取。1060113

(中央社)