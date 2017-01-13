春訓綽號球衣4.0 桃猿今年首件球衣亮相
Lamigo桃猿即將在14日進行第一階段春訓，春訓熱身賽專屬比賽球服4.0將隨之登場，「綽號球衣」邁入第四代，將是猿隊在2017年的首款比賽球衣。
猿隊的春訓熱身賽專屬比賽球服以綽號亮相一直是球隊傳統，這款球衣一直被球星響亮的綽號圍繞，每年開訓的時候，球星綽號滿天飛。除了「小胖」、「超級喜歡」、「藍仔」、「詹帥」、「大王」等球迷耳熟能詳的綽號球衣外，林承飛的「小蝴蝶」球衣、新人劉昱言的「芋圓」球衣和朱育賢的「朱哥」球衣等都將出現在這次春訓，春訓熱身賽專屬比賽球服4.0也在今年首度嘗試以「捷霸黑」來呈現球員的投打速度，迅捷霸氣地迎接春訓以及熱身賽。
面對球隊的傳統，第一次穿上綽號球衣「芋圓」的劉昱言說：「在想到底是柚子好還是芋圓好，總不能在球衣上印『欲言又止』吧？」「朱哥」朱育賢笑他：「芋圓或柚子都很好吃，小心被打者吃掉！」
「捷霸黑」綽號球衣將在遠征石垣島時首度穿著登場比賽，並且在接下來的自辦、官辦熱身賽中登場，「捷霸黑10號隊友版」則預計在三月初上市，並且推出明星球員綽號加背號的版本供球迷選擇。
(中時電子報)
關鍵字：Lamigo桃猿、
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