106學年五專聯合免試入學招生簡章發售

106學年度五專聯合免試入學招生簡章自106年1月16日起發售，學生可於各區五專聯合免試入學招生委員會網站下載或至各五專學校購買。

106學年度五專主要招生管道為五專聯合免試入學、五專部分名額納入高中職免試就學區。106學年度參與五專聯合免試入學共42所五專學校、14283個招生名額（不含外加名額），分為北、中、南3個招生委員會辦理招生。

另有部分五專招生名額併入各高中職免試就學區，分別為桃連區、竹苗區、中投區、彰化區、雲林區、嘉義區、臺南區、高雄區、屏東區、宜蘭區、花蓮區、臺東區、澎湖區與金門區等14個就學區，依各就學區簡章規定辦理報到、分發比序。

報名五專聯合免試入學之學生可於106年5月15日起向原國中畢業學校申請各積分證明文件，填具報名表，並於106年6月20日至6月29日、106年7月2日至7月3日向三區五專聯合免試入學招生委員會報名。

(中時)