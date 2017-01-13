反鍾萬學穆斯林領袖 被控侮辱印尼國父

伊斯蘭防衛者陣線主席哈比比利奇主導穆斯林上街抗議雅加達省長鍾萬學涉嫌褻瀆可蘭經。如今，他被指控侮辱印尼建國原則及印尼國父，警方已調查此案。

哈比比利奇（Habib Rizieq）日前在演說中提到，印尼開國總統蘇卡諾把信仰全能真主放在印尼「建國五原則」（Pancasila）的最後一條，而雅加達憲章則把信仰全能真主放在「建國五原則」第一條。

哈比比利奇的這番談話影片被流傳後，有民眾向警方舉報他侮辱「建國五原則」和蘇卡諾。

西爪哇省警方對此案展開調查，傳喚哈比比利奇到案說明。哈比比利奇昨天前往警察局接受調查時，支持和反對他的群眾聚集在警局外，雙方人馬一度叫囂對罵，所幸在警方強勢介入下，未釀成衝突。

西爪哇警方表示，哈比比利奇接受調查時不合作，不承認在演講影片中說過的話。他說，自己當時的演說長達一小時，但警方出示的影片只有兩、三分鐘，他認為影片是經過剪接。

不過，警方表示，已傳喚10名證人，其中包括當時在現場聆聽哈比比利奇演說的民眾，根據證人的供詞和證據，他們都證實影片的演講內容是真實的。

哈比比利奇是日前幾波反鍾萬學示威的領導者，他多次公開表示，穆斯林無法接受鍾萬學侮辱可蘭經，要求警方直接逮捕鍾萬學。

沒想到風水輪流轉，繼鍾萬學後，哈比比利奇成為褻瀆案指控的對象。

近日有學生向警方舉報他發表褻瀆基督教的言論，因為他在講道時提到「如果上帝要生育，誰會負責接生呢？」此番言論，被基督徒認為是侮辱和傷害他們的信仰，向警方舉報他褻瀆基督教。1060113

(中央社)