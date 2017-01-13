蓋運動館遭指破壞生態 宜蘭縣府出面闢謠
宜蘭縣縣府去年10月獲得薛長興老董薛丕拱捐贈6000萬，計畫在羅東運動公園興建多功能風雨運動場域「樂活廣場」。一樁美事卻被網路傳言「水泥建物恐破壞公園林相美景」、「違背陳定南老縣長規劃本意」。縣府今(13)日澄清，只是遮雨棚架，並會設計融入景觀，同時也出示老縣長手稿，還原羅運原始規劃藍圖。
去年10月3日，薛丕拱以個人名義捐出6000萬元給宜蘭縣府蓋一座可容納籃球、羽球等多功能風雨運動場。薛丕拱當時說，到羅運慢跑時常看到球場民眾因雨敗興離去「好可惜！」得知縣府有意爭取雨天運動場館，中央卻也沒經費補助，因此捐款為縣內體育環境盡點心力。
羅東運動公園將興建「樂活廣場」消息發布後，運動民眾舉都雙手贊成，但是，場館位置坐落在公園東側綠地，周邊有大群落羽松，也引發另派民眾反彈，認為破壞公園景觀、影響落羽松美景，最後還謠傳「水泥場館恐影響落羽松林生態」，甚至有「違背陳定南老縣長規劃本意」說法。
宜蘭縣政府秘書長賴錫祿今說明，大眾都關心體育設施需求與公園景觀，很遺憾善心企業老闆的好意遭誤解，縣府會認真看待這座風雨運動場館帶來的衝突面。同時也澄清，場館設計類似風雨操場的遮雨棚架，只是量體較大，並非水泥建物，與落羽松樹群最短距離約13公尺，不會影響林相生態。
此外，賴錫祿也出示陳老縣長手稿，「公園或運動設施，老縣長早有預見爭議。」因此在擘劃羅東運動公園藍圖之初，就明確規劃出運動場區、純公園區，樂活廣場坐落在運動設施預定地上，只是過去沒經費動工，才會形成現有綠地，如今實現老縣長的擘劃藍圖，將會再廣納各方意見。
「我不反對蓋場館。」陳定南基金會董事長林光義指出，老縣長當年的遠見，以運動公園方式同時呈現公園休閒與運動健康，宜蘭的確有必要興建雨天運動空間，強調「美事一樁」別讓善心人士受傷。
(中時)
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