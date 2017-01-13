高鐵辦捐血活動 董座江耀宗帶頭挽袖

台灣高鐵董事長江耀宗帶頭響應「寒冬送暖 捐血傳愛」捐血活動。(圖／高鐵提供)

台灣高鐵今（13）日在南港舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，董事長江耀宗及執行長鄭光遠皆挽起衣袖，帶頭響應捐血。

江耀宗表示，高鐵為善盡企業社會責任，自2012年起持續舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」，今年更擴大於全線車站及南港總公司共舉辦12場捐血活動，獲得員工及旅客熱情的響應。

高鐵「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，自去年11月18日從新竹站開始起跑，截自目前已巡迴高鐵9個車站舉行，總計有563人捐出熱血，共募得822袋熱血，幫助有需要的人，在冷氣團來襲的今天，不少捐血人持續前來參加，也讓第十場捐血活動格外具有意義。

高鐵指出表示，後續將在1月20日（五）在高鐵苗栗站及1月24日（二）在與高鐵板橋站舉行，歡迎民眾一同共襄盛舉，在春節前共同響應捐血活動。另每位捐血人都能獲得「多功能便利筆記本」乙本，期待每一位捐血人都能藉此記錄下美好的時刻。

(工商)