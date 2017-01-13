大台中第1屆大學博覽會 高師大盼多培養人才

創意十足的高師大藝術節。（高師大美術系提供）

高師大熱鬧活潑的創意啦啦隊歡慶49周年校慶。（高師大文創中心提供）

旺旺中時媒體集團2月24日至2月26日，在台中「中時國際會展中心」舉辦「大台中第一屆大學博覽會」，國立高雄師範大學應邀參加，高師大位處高雄市中心，高鐵捷運公車可達，交通便利，來自嘉義以南的學生占全校學生數8成，近年來已由原本以師資培育為主的教育型大學，調整定位以全人發展為核心價值，積極創意教學和活動，邁向培育優質教師與社會多元專業人才的精緻型大學。

高師大目前共設大學部19系、碩士班29所、博士班11所，另有藝術產業學士原住民專班、工程碩士學位學程、文化創意設計碩士學位學程、東南亞學碩士在職學位學程、表演藝術碩士學位學程及性別博士學位學程，

高師大在五大學院豐沛的教學研究資源基礎之上，致力於結合產業、學術、研究、教學網絡資源，朝向文教事業經營管理、高齡者服務事業、電機與光電科技、軟體工程與管理、華英多語教學、綠能與生化科技、社區健康諮復美學、數位文創設計等多元發展趨勢，培育全方位未來產業界人才。

校長吳連賞強調，高師大除了保有師資培育的優良傳統外，近年來也成功轉型為符合社會產業與現代職場需求與在職人員進修首選的綜合大學。目前畢業校友近7萬人，他們在各個領域上都有非常傑出的表現。投資自己、選擇高師大，絕對是最正確的抉擇。

招生服務聯繫:07-7172930分機1151-1152。

(中時)