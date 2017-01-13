觀點》吳伯雄坐輪椅也要挺老部屬 這才是「郝吳柱」該學的國民黨精神

吳伯雄出席昔日部屬李建榮的新書發表會。（程子威攝）

曾任吳伯雄辦公室主任的李建榮今（13）日舉行《百年大黨，十年風雲》新書發表會，已宣布角逐國民黨下屆主席的現任黨魁洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義以及外傳也將宣布參選的詹啟賢皆出席致詞，他們理所當然成為現場鎂光燈焦點；但要論全場獲得最多掌聲的，則非「伯公」吳伯雄莫屬。

坐著輪椅進到會場的吳伯雄，一上台就先調侃自己，「我口才本來是不錯的，但現在是恢復階段。」坐在椅子上致詞的他還說今天有點不禮貌，因為都得坐著講話；最後，伯公更語重心長地呼籲大家要保重身體，「沒有健康，很多事情都辦不了。」

上面提到的這些，在今天的相關報導中，應該不太會有版面，但和黨主席之爭的話題相比，其「人味」要來得多許多；不知其他在場的國民黨下屆主席候選人，是否也有同樣感受。

雖然「郝吳柱」口口聲聲要以黨的團結為重，郝龍斌今天致詞時，還在推崇吳伯雄當年擔任黨主席很大公無私後，盛讚他為「我心中主席的典範」，但他們三人最近各自的對外放話，其實已然揭開了黨魁之爭的口水戰序幕，且恐怕只會越演越烈。

高齡77歲的吳伯雄，理論上已過了政治生涯高峰期，儘管仍有一定程度的影響力，但絕對無法與往日相比，無論挺誰或不挺誰，對他自身的權力跟往後生活，恐怕也不會有太多影響。

而吳伯雄的身體狀況不如前更是鐵一般的事實，因此今天就算不出席，也沒人會說什麼，但他仍選擇坐著輪椅前往，在我看來，今天的伯公與其說是「政治人物」，更像是個單純力挺昔日部屬的長輩，而這種精神與態度，不也正是「郝吳柱」口中無私、團結的另外一種展現方式嗎？但他們當中又有誰能真正做到呢？

(中時電子報)