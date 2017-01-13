摔一下調準星 能仁蘇志誠找回射手本能

能仁蘇志誠砍進23分。（高中體總提供）

能仁家商蘇志誠是球隊倚重的外線射手，但本屆開賽前，卻陷入信心危機，拿手三分線始終無法找回水準，但昨役面對南山比賽中重摔，儘管左手有些腫，但他今面對青年高中展現射手本能，單場飆進5個三分球、攻下全場最高23分，率隊以65比57獲勝，12強賽打出4連勝佳績，篤定晉級8強。

謝亞軒失準，教練團希望他能更有霸氣。（高中體總提供）

「一直投不進，有出手機會猶豫，又怕投籃命中率不高影響球隊，信心下滑，整個打悶了。」蘇志誠回想開賽前狀況不佳，準頭全失一度不敢出手，出手節奏盡失，但此役在隊友謝亞軒火力下滑危機時，他適時跳出來幫助球隊，他笑說：「昨天摔一下，準星調回來了。」

蘇志誠特別感謝教練林正明與楊政倫提點，「他們告訴我，接到球要先站穩腳步，動作要順暢。」這些都是投籃基本準則，他不好意思地笑說：「打到高三還要被提醒，有點丟臉。」

能仁前役再勝南山，但此役面對青年有輸不得壓力，前役狂飆36分的謝亞軒，此役失準只拿13分，但蘇志誠找回手感，扛起得分重任，搭配陳范柏彥坐鎮內線，攻下12分、16籃板，是拿下重要一勝的關鍵，獲得教練林正明特別肯定。

「蘇志誠總算恢復了，球隊就是要這樣，隨時有人跳出來。」林正明打趣表示，此役勝負的壓力，比SBL還大，輸球等於之前白贏，靠小個子球員的防守拿下勝利，至於明天對戰泰山，他說：「無論面子、裡子，能回台北最重要。」

(中時電子報)