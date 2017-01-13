蘋果遭控壟斷案 上訴法院重審

美國上訴法庭今天重新審理一宗控告蘋果壟斷的民事訴訟。蘋果被控只在其App Store販售iPhone應用程式，涉嫌壟斷。

法新社報導，這宗原本於2011年提出的訴訟，索賠數以億計美元，提告理由是，根據推斷，App Store販售的App因缺乏競爭，價格因此推高。

先前下級法院認為，iPhone持有人是在App Store和App開發商做生意，而不是和蘋果有商業往來，但舊金山的上訴法院今天推翻這項裁決。1060113

(中央社)