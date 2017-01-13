暖心！能仁生路邊崩潰痛哭 教官緊擁安撫
能仁家商綜合職能科男學生10日下午4時許，在新北市新店區某大賣場實習後，疑因工作不順利，在捷運新店總站突然情緒失控，不慎從樓梯滾落，還拿起養樂多往自己頭上淋，值勤教官彭世忠見狀立馬上前緊緊抱住學生，陪著學生一起禱告，路過民眾感動不已。
能仁家商學務主任蔡伶霞指出，綜合職能科以往俗稱「特教生」，學生患有智能障礙，學校在三年級時都會安排學生到各單位實習，謀得一技之長，該名學生因實習時工作表現不佳，才會突然在捷運站內情緒失控。
蔡伶霞說，學生從樓梯滾落，還拿起養樂多往自己頭上淋，還好學校在放學時段，都會安排教官在外巡邏，教官彭世忠看到後，立馬上前給予擁抱，安撫學生情緒。
彭世忠說，當時看到學生不斷哭泣，當下第一個反應就是要給他擁抱、陪伴，由於學生信奉基督教，口中不斷禱告「上帝快來救我！」陪伴將近10分鐘，待他情緒恢復後，一起返回學校，輔導老師也介入一起幫忙並通知家長。
據了解，彭世忠去年9月才從軍職轉任教官，他說，自己求學時就是個頭痛人物，感謝以前師長的教誨與陪伴，才會毅然決然返回校園當教官，想要利用軍中所學回饋學校、回饋社會。
(中時)
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