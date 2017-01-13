春節關懷街友夜訪 蔡衍明愛心基金會送暖

濕雨寒冷的日子，忙碌的城市人無暇望向蜷縮在一隅的街頭遊民。春節將至，這些無家可歸的人卻需要愛心滋養。蔡衍明愛心基金會志工團在旺旺中時基金會執行長胡雪珠領隊下，深夜來到台北車站，向露宿街頭的街友送上慰問紅包，並傳遞社會上一股暖流。

蔡衍明愛心基金會長達14年來，一直持續進行春節前的關懷街友活動。2017春節前的這次慰問夜訪，經台北市社會局社工員的協助，向群聚在北車外圍的街頭，送上紅包，希望他們都能過上一個足以溫飽的年節。胡雪珠表示，過去她從事這項慈善行動時，有一年看到街友們由捐贈的小帳蓬中一個個探出頭來，那一年的景象給她很大的感動。

北市社工員說，過去這群街友曾經在車站內聚集，有一年北市主辦大型國際活動時，市府採取驅離淨空措施，後來街友在車站的分布圖像就發生變化，社工藉由民間基金會發送紅包時，也可以登錄記載他們的分布和棲息處所，進而可以在街友發生急難或健康問題時給予協助，官民相結合，對街友是一大佳音。

蔡衍明愛心基金會準備的紅包在全台總數有2000份，北市約發送1000份，每位街友由熟悉生態的社工員確認，並核實基本資料後，才由工作人員送上紅包。

一位38年次的翁姓老者說，他平日舉舉牌子、打打零工，入夜無處可去，只好到車站露宿。目前台鐵方面由於天侯因素，只要不入站內，基於人道立場，晚間10時許即不再對外圍街友強制驅離，讓他們也有個可棲身之地。

收到紅包的街友，頻頻向工作人員點頭致意，志工團送上愛心的同時，一句「新春快樂」代表蔡衍明愛心基金會滿滿的祝福和慰問。

(中時)