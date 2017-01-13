警處理跟蹤案件 意外尋獲失蹤人口

警處理糾紛案件，意外尋獲失蹤人口。（吳江泉翻攝）

高雄市苓雅區光華二路一間小吃店發生糾紛報警，李姓男子表示，店內有一名女子行為怪異，且沿路從新興區一路跟隨到該址，李男詢問女子為何要沿路跟隨，女子卻只是搖頭不開口回答，李男只好報案請求警方到場處理。

苓雅分局民權路派出所巡佐蘇正國及警員黃威翔、陳志皇進入店內發現一名身穿綠色外套的短髮女子坐在角落，遂上前盤查該女子身分，但該女子神情恍忽，且對於警方詢問均不回答，警方於是先將該女子載回派出所，並提供便當及茶水給該女子食用。

警方以警用電腦向該女子查證身分，意外發現該43歲潘姓女子在當日下午就被通報為失蹤人口，便立即通知其父親到所。潘父到所時向警方表示其女兒有輕微精神障礙，之前因生病無法言語，潘女平時都會在住家附近散步，但今日早上出門後卻一直沒有回家，潘父擔心其安危遂至派出所報案協尋，幸好晚上就接獲警方通知找到人了，讓潘父心中的大石頭總算卸下，並非常感謝警方協助找回女兒。

(中時)