南投縣農產公司推「松阪豬肉紙」等新產品 搶攻春節伴手禮市場
農曆春節將屆，南投縣農產運銷公司，推出松阪豬肉紙、純肉鬆、肉酥蛋捲及薑汁肉乾等新產品；總經理盧成霖強調，加工肉品採100％真肉烘烤、製作，歡迎品味；春節禮盒開放預，2月1日前訂購10款經典禮盒，享特惠價！
盧成霖指出，以頂級松阪豬肉製造的肉紙，百分之百純肉，絕不添加重組肉，肉紙上分布美麗的大理石紋路，油花細膩，看得出絕佳肉質，保證完全不添加澱粉！
總務課長楊添貴指出，民眾對於坊間一般「肉紙」的印象，大概是吃完覺得嘴裡很乾澀！但是，南投縣農產運銷公司的松阪豬肉紙，不乾不澀，越嚼越香，真的會讓人一口接一口，停不下來！
純豬肉鬆有原味、海苔口味，吃飯、喝粥加饅頭，都是絕配。南投縣農產運銷公司生產的純豬肉鬆，100％純豬肉製作，絕不添加豆粉、澱粉、味精、及防腐劑，確保消費者健康。
純豬肉酥蛋捲，以純肉酥加入蛋捲，濃濃的蛋香與純豬肉鬆，口感厚實，還有濃郁奶香。薑汁豬肉乾，則是特選南投生產的老薑、肉片，醃漬入味再經慢滷、烘烤，入口清香，最適宜在寒冷的冬天品嘗，身心都溫暖。
(中時)
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