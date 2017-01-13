南投縣農產公司推「松阪豬肉紙」等新產品，搶攻春節伴手禮市場

南投縣農產運銷公總經理盧成霖（中）等人，推薦新產品搶攻春節伴手禮市場。（廖志晃攝）

春節將屆，南投縣農產運銷公司推出「松阪豬肉紙」等新產品。（廖志晃攝）

春節將至，南投縣農產運銷公司人員，趕工包裝伴手禮出貨。（廖志晃攝）

農曆春節將屆，南投縣農產運銷公司，推出松阪豬肉紙、純肉鬆、肉酥蛋捲及薑汁肉乾等新產品；總經理盧成霖強調，加工肉品採100％真肉烘烤、製作，歡迎品味；春節禮盒開放預，2月1日前訂購10款經典禮盒，享特惠價！

盧成霖指出，以頂級松阪豬肉製造的肉紙，百分之百純肉，絕不添加重組肉，肉紙上分布美麗的大理石紋路，油花細膩，看得出絕佳肉質，保證完全不添加澱粉！

總務課長楊添貴指出，民眾對於坊間一般「肉紙」的印象，大概是吃完覺得嘴裡很乾澀！但是，南投縣農產運銷公司的松阪豬肉紙，不乾不澀，越嚼越香，真的會讓人一口接一口，停不下來！

純豬肉鬆有原味、海苔口味，吃飯、喝粥加饅頭，都是絕配。南投縣農產運銷公司生產的純豬肉鬆，100％純豬肉製作，絕不添加豆粉、澱粉、味精、及防腐劑，確保消費者健康。

純豬肉酥蛋捲，以純肉酥加入蛋捲，濃濃的蛋香與純豬肉鬆，口感厚實，還有濃郁奶香。薑汁豬肉乾，則是特選南投生產的老薑、肉片，醃漬入味再經慢滷、烘烤，入口清香，最適宜在寒冷的冬天品嘗，身心都溫暖。

(中時)