雲林縣府人事異動 副縣長請辭獲准
雲林縣政府團隊人事異動，今天宣布副縣長張皇珍請辭獲准，由社會處長丁彥哲接任，另財政處長、勞工處長屆齡退休。
正當籌備台灣燈會工作如火如荼的階段，雲林縣府繼去年調任文化處長、新聞處長後，今天宣布副縣長張皇珍以「個人生涯規劃」為由請辭獲准。
縣長李進勇說，張皇珍2年多來不遺餘力輔佐縣政，一上任就遇到棘手的禽流感、空汙、垃圾等重大議題，全力協助領導縣府團隊因應邁進。
李進勇表示，張皇珍因為「個人生涯規劃」請辭，感謝她對縣政的付出與貢獻，深深祝福她，任期至1月31日止。
雲林縣副縣長一職將由縣府社會處長丁彥哲接任，李進勇表示，2005年代理雲林縣長時，丁彥哲擔任機要秘書，10多年長期共事，並熟稔縣政，是擔任副縣長適合人選。
副縣長張皇珍表示，在雲林2年多是人生難得經歷，讓她深深感受到生命的廣度、厚度和雲林人情味的濃度，增添公職生涯的溫度，暫時休息是為了走更遠的路。
另外，雲林縣政府財政處長洪仁聲、勞工處長許木盛、縣立體育場場長江盛宗，將於1月16日屆齡退休，將分別由稅務局副局長張裕忠、前古坑鄉長林慧如、縣府教育處體健科長吳璋信接任。1060113
(中央社)
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