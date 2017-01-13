桃猿第四代春訓球衣 黑色系亮相

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中華職棒Lamigo桃猿延續春訓傳統，推出第4代的綽號球衣，以「捷霸黑」的顏色，呈現投打速度與霸氣。圖為新人投手劉昱言綽號「芋圓」。（Lamigo桃猿提供）中央社記者林宏翰傳真 106年1月13日

中華職棒Lamigo桃猿延續春訓傳統，推出第4代的綽號球衣，以「捷霸黑」的顏色，呈現投打速度與霸氣。圖為游擊手林承飛。（Lamigo桃猿提供）中央社記者林宏翰傳真 106年1月13日

中華職棒Lamigo桃猿延續春訓傳統，推出第4代的綽號球衣，以「捷霸黑」的顏色，呈現投打速度與霸氣。

桃猿隊14日在屏東球場展開春訓，大部分球員報到、開始訓練，第2梯次在2月1日加入，暫時沒有安排開訓典禮，等球隊回到桃猿主場之後，另行規劃。

相較於去年藍白紅配色的春訓球衣，本次「捷霸黑」更顯內斂，延續球員綽號繡在背後的傳統，包括「小胖」、「超級喜歡」、「藍仔」、「詹帥」、「大王」等球迷熟悉的綽號球衣。

林承飛的「小蝴蝶」球衣、新人劉昱言「芋圓」球衣和朱育賢「朱哥」球衣等，都將出現在這次春訓。

這套球衣將在2月遠征日本石垣島時，首度登場比賽，並在接下來的自辦、官辦熱身賽中登場。

新人投手劉昱言第一次穿上綽號球衣「芋圓」，經過幾番掙扎，在想到底是柚子好還是芋圓好，總不能在球衣上印「欲言又止」。1060113

(中央社)