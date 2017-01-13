中市消防車籠埔分隊啟用 首重水域安全
為提升救災救護效能，台中市消防局增設車籠埔分隊今天正式落成啟用，由於鄰近頭汴坑溪，因此水域安全被列首要任務。
台中市長林佳龍出席落成啟用典禮時表示，太平幅員廣大，人口近20萬，以往防災能量稍嫌不足，太平地區原有太平、中山2個分隊，車籠埔分隊加入後，將守護7個里、6300多戶、2萬多人，加強太平區的防救災能量。
台中市消防局長蕭煥章指出，車籠埔分隊前方就是頭汴坑溪，因此水域安全將列為分隊首要任務，這裡派駐13位特搜隊教官、3部消防車、1部救護車，水域救災救護能量充足。
蕭煥章也說，消防局今年擴大編制，共有1811位消防人力，每位消防人員的服務人口從原本的2200人減少到1500人，達到全國水準。
消防局指出，車籠埔分隊廳舍為地上3層鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積約為1483平方公尺，內含器材室、車庫、值班台、辦公室、寢室、備勤室、會客室、分隊長室、小隊長室等規劃，於民國104年9月動工，工程總經費為新台幣4500萬元。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。