中市消防車籠埔分隊啟用 首重水域安全

我要評比

為提升救災救護效能，台中市消防局增設車籠埔分隊13日正式落成啟用，由於鄰近頭汴坑溪，因此水域安全被列首要任務。中央社記者廖壬楷攝 106年1月13日

為提升救災救護效能，台中市消防局增設車籠埔分隊今天正式落成啟用，由於鄰近頭汴坑溪，因此水域安全被列首要任務。

台中市長林佳龍出席落成啟用典禮時表示，太平幅員廣大，人口近20萬，以往防災能量稍嫌不足，太平地區原有太平、中山2個分隊，車籠埔分隊加入後，將守護7個里、6300多戶、2萬多人，加強太平區的防救災能量。

台中市消防局長蕭煥章指出，車籠埔分隊前方就是頭汴坑溪，因此水域安全將列為分隊首要任務，這裡派駐13位特搜隊教官、3部消防車、1部救護車，水域救災救護能量充足。

蕭煥章也說，消防局今年擴大編制，共有1811位消防人力，每位消防人員的服務人口從原本的2200人減少到1500人，達到全國水準。

消防局指出，車籠埔分隊廳舍為地上3層鋼筋混凝土建築物，總樓地板面積約為1483平方公尺，內含器材室、車庫、值班台、辦公室、寢室、備勤室、會客室、分隊長室、小隊長室等規劃，於民國104年9月動工，工程總經費為新台幣4500萬元。1060113

(中央社)