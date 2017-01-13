副總統盼教育為明日而教 培育新世代人才

副總統陳建仁今天表示，總統蔡英文曾說「教育要跟上時代，要為明日而教育」，教育要對症下藥，現在的教育體系有責任培養下個世代需要的人才。

106年全國大專校院校長會議今天在高雄舉行，邀請全國158所公私立大專校院（含軍警校院）校長參與，副總統陳建仁下午也參加會議，並與大學校長對談。

陳副總統指出，總統蔡英文很惦記大學校長會議，一直想來參加，但因為台灣的外交工作很艱難，後來因行程安排無法前來，不過一直叮嚀他要向大家問好，也要感謝各位校長為台灣作育英才，總統很關心台灣，他每天都會接到總統的line，回去之後也會向總統報告今天的會議狀況。

陳副總統表示，在研擬高教方向上，政府雖然扮演重要角色，但大學校長會議更加重要，希望透過這次會議共同思考，突破現在高教困境，提出未來教育的新願景，而蔡總統也一直提到，台灣教育願景面臨三大議題，包括高教畢業生失業率偏高、大學轉型退場挑戰、技職和產業脫節等。

陳副總統表示，教育是公共政策重要的一環，需要因應和改變，去適應現在面臨的問題，各大學也應正視本身優勢和傳統，連結在地產業和文化傳統，並打造產學研合一的環境，因此需要推動高教創新、落實大學社會責任，並協助在地社區和中小企業發展，也讓學生感覺被社會需要，進而知道自己的責任所在。

陳副總統也提到，蔡總統曾說「教育要跟上時代，不只為今日而教育，要為明日而教育，而學生要為明日學習」，因此必須培養問題解決、多元創新等前瞻能力，讓學生培養獨立自主能力，並與社會接軌。

下個世代需要什麼人才，陳副總統認為，現在的教育體系有責任培養，教育要對症下藥，希望大家集思廣益，解決教育當前問題，發揮培育人才功能，希望透過這次會議面對面溝通，共同探討未來高教發展，一起努力解決問題，讓高教更蓬勃發展。1060113

(中央社)