全台首創 明新科大將開滑雪課
為讓學生「取證照、好就業」，明新科技大學與中華民國滑雪滑草協會及台雪育樂公司結盟，將開創全台首創「滑雪課」，輔導學生考取滑雪指導員相關資格。
明新科大、滑雪滑草協會及台雪育樂公司，三方今天上午在小叮噹科學主題樂園內共同簽署產學合作，整合國內滑雪運動資源，推動人才培育與帶動滑雪觀光旅遊。
明新科大校長袁保新表示，此次合作計畫為台灣教育界的創舉，國內從事滑雪運動或休閒的人不在少數，尤其冬季出國滑雪的人口也持續成長，盼藉由產學合作模式，結合軟硬體資源，設置專業的「滑雪課程」供學生修習。
中華民國滑雪滑草協會秘書長陳金盈指出，國內每年出國跟團或自由行參加滑雪行程粗估約有2萬人次，到了冬季更是熱門的旅遊選擇，此次合作，除了滑雪教學或運動員的培養，也藉機推廣滑雪的產業。
該課程的「教室」位在小叮噹科學主題樂園的室內滑雪場，目前經營者台雪育樂公司董事長楊宗諺表示，因地利之便與專業資源而促成本次的合作，希望更多年輕人加入這個充滿挑戰與無限樂趣的運動。
明新科大運管系教師黎正評說，課程除了認識滑雪產業、裝備，也實際訓練學生滑雪技術，輔導至日韓考取滑雪指導員相關資格，讓學生能實際投入滑雪教學或滑雪旅遊的工作，為國內滑雪運動扎根，也能擴大以滑雪為主的休閒旅遊規模。1060113
(中央社)
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