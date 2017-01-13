高田可望達成和解 日股收漲

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報導說，處境艱難的安全氣囊製造商高田公司（Takata）可能今天稍晚宣布跟美國主管機關達成和解，公司股價應聲飆揚，並激勵日本東京股巿今天上漲，擺脫收黑的美國華爾街股巿。

法新社報導，日經225指數漲152.58點或0.8%，收19287.28點。東證指數漲9.48點或0.62%，收1544.89點。（譯者：中央社何宏儒）1060113

(中央社)