李玹雨和JOY演浪漫新劇
南韓造星經紀公司SM娛樂今天透露，旗下女團Red Velvet成員JOY將首度挑戰演技，擔任tvN新連續劇「好愛她的謊言」（暫定名）女主角，與男演員李玹雨合作。
南韓「亞洲經濟」今天報導，在有線電視台tvN新連續劇中，JOY將飾演擁有甜美嗓音的女主角「尹素林」，與李玹雨飾演的天才作曲家「姜寒潔」上演一段浪漫愛情。
據報導，新劇「好愛她的謊言」翻拍自日本同名漫畫，由「狗和狼的時間」、「結婚契約」等熱門影視作品的導演金振民執導。1060113
(中央社)
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